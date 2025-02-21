Продажи одного вида легковушек резко выросли

«Автостат»: Почти на 100 % выросли в РФ продажи подержанных китайских легковушек

В январе в России продали 17 577 подержанных китайских легковушек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство «Автостат».

В годовом выражении этот показатель вырос на 96,6 процента. В январе прошлого года речь шла о 8 942 машинах.

В этом году список самых популярных возглавила Chery, которую купили в количестве 3,9 тысячи штук (плюс 64,5 процента). За ней идут Geely и Haval с показателями 3,4 (плюс 84,8 процента) и 2,5 (плюс 137,5 процента) тысячи штук соответственно. Кроме того, в пятерке лидеров оказались Lifan — 1,5 тысячи штук (плюс 22 процента) и Changan — 1 тысяча штук (плюс 190 процента).

Ранее сообщалось, что по итогам января 2025 года в России реализовали больше 420 тысяч подержанных легковых автомобилей. Это почти на 30 процентов выше, чем за первый месяц 2024 года. Больше 51 процента рынка пришлось на пять марок. Первое место за собой удержала российская LADA с показателем в 111,2 тысяч единиц.