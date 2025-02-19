Россияне бросились за подержанными легковушками

«Автостат»: В январе в России продали больше 420 тысяч легковушек с пробегом

По итогам первого месяца этого года в России продали больше 420 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Достигнутый результат оказался почти на 30 процентов выше, чем за январь 2024 года. При этом 51,5 процента данного рынка пришлось на пять марок.

На первом месте, расположилась российская LADA, с показателем в 111,2 тысяч единиц. Среди подержанных иномарок в лидерах японская Toyota (42,4 тысячи). Следом идут корейские бренды Kia и Hyundai (22,6 тысячи и 22 тысячи штук соответственно). На пятом месте японский Nissan (18,2 тысячи).

Ранее сообщалось, что в конце прошлого и начале нынешнего в России подорожали самые популярные иномарки: Kia и Hyundai. Их средняя цена увеличилась до 1,7 миллиона рублей.

Что касается количества легковых автомобилей, зарегистрированных в России на 1 января 2025 года, то оно достигло 47,5 миллиона.