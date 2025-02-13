Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:40, 13 февраля 2025Экономика

В России подсчитали количество легковушек

«Автостат»: В России зарегистрировали больше 47 миллионов легковушек
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Количество легковых автомобилей, зарегистрированных в России на 1 января 2025 года, составило 47,5 миллиона. Об этом сообщило агентство «Автостат».

При этом почти 30 процентов из них — это легковушки марки LADA. Речь идет о 13,4 миллиона штук. Что касается иномарок, то здесь на первом месте оказалась Toyota (зарегистрировано 4,4 миллиона). Следом за ней идут Kia и Hyunday, на каждую из которых приходится по 2,7 миллиона.

Кроме того, зарегистрировано по 2,2 миллиона штук Nissan и Renault, 1,8 миллиона — Volkswagen и 1,7 миллиона — Chevrolet. На Ford и Mitsubishi пришлось по 1,3 миллиона штук, а на Skoda — 1,1 миллиона.

Ранее сообщалось, что в 2024 году подержанные автомобили в России дорожали быстрее, чем новые. Автомашина с пробегом выросла в цене на 13 процентов, а новая легковушка — на шесть процентов.

Также выяснилось, что в январе продажи новых легковых автомобилей в РФ выросли на 11 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин одержал дипломатическую победу». Весь мир обсуждает телефонный разговор Трампа с президентом России. Что о нем говорят?

      Наглая носуха украла бутерброды у девушек на пляже и попала на видео

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Володин раскритиковал предложение Рособрнадзора о баллах по русскому для детей мигрантов

      Трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной российской школы

      В Кремле ушли от ответа на вопрос о количестве разговоров Путина и Трампа

      «Искандеры» уничтожили одно из главных производств дронов в Киеве. Координаты передали хакеры, взломавшие компьютеры руководства

      Маск обвинил крупное международное информагентство в обмане

      В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

      Сын политика решил тайно полететь с друзьями в Таиланд и спровоцировал проверку полиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше