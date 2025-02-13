В России подсчитали количество легковушек

«Автостат»: В России зарегистрировали больше 47 миллионов легковушек

Количество легковых автомобилей, зарегистрированных в России на 1 января 2025 года, составило 47,5 миллиона. Об этом сообщило агентство «Автостат».

При этом почти 30 процентов из них — это легковушки марки LADA. Речь идет о 13,4 миллиона штук. Что касается иномарок, то здесь на первом месте оказалась Toyota (зарегистрировано 4,4 миллиона). Следом за ней идут Kia и Hyunday, на каждую из которых приходится по 2,7 миллиона.

Кроме того, зарегистрировано по 2,2 миллиона штук Nissan и Renault, 1,8 миллиона — Volkswagen и 1,7 миллиона — Chevrolet. На Ford и Mitsubishi пришлось по 1,3 миллиона штук, а на Skoda — 1,1 миллиона.

Ранее сообщалось, что в 2024 году подержанные автомобили в России дорожали быстрее, чем новые. Автомашина с пробегом выросла в цене на 13 процентов, а новая легковушка — на шесть процентов.

Также выяснилось, что в январе продажи новых легковых автомобилей в РФ выросли на 11 процентов.