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08:25, 5 февраля 2025Экономика

В начале года россияне бросились за новыми легковушками

«Автостат»: Продажи новых легковушек в РФ выросли на 11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В первый месяц 2025 года в России выросли продажи новых легковых автомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, в январе продали больше 89 тысяч таких автомашин. Если сравнивать с январем 2024 года, то это на 11 процентов больше.

Две трети реализованных в начале года машин пришлось на пять брендов. На первом месте LADA, купленная в количестве 27,5 тысячи единиц. Продажи Haval оценили в 11,8 тысячи штук, Chery – в девять тысяч, Geely – в 6,2 тысячи, Changan – в 5,1 тысячи.

Ранее Минпромторг сообщал, что в январе 2025 года суммарные объемы продаж легковых автомобилей и LCV (легких коммерческие машин) выросли на 10,7 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2024-го.

Также есть информация, что в начале 2025 года на складах российских автодилеров было 700 тысяч новых машин. Таких объемов не фиксировалось уже очень давно. Год назад дилеры могли похвастаться запасов лишь в 400 тысяч штук.

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