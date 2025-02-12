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13:38, 12 февраля 2025Экономика

В России сравнили цены на новые и подержанные автомобили

«Автостат»: Автомобили с пробегом в 2024 году дорожали быстрее новых
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В прошлом году цены на подержанные автомобили в России росли быстрее, чем на новые. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, если автомашина с пробегом подорожала на 13 процентов, то средневзвешенная цена новой легковушки увеличилась на шесть процентов.

Отмечается также, что данный показатель для подержанных авто растет последние пять лет. Однако в последние два года этот процесс замедляется. В 2020 году повышение оценивалось в десять процентов, в 2021 году — в 22 процента, в 2022 году — в 33 процента, а в 2023 году — в 17 процентов.

Ранее появился прогноз, что завезенные в Россию в начале этого года автомобили подорожают как минимум на 10 процентов к началу второго полугодия. Обосновывается это предположение рекордной ключевой ставкой Банка России, а также увеличением утилизационного сбора.

Кроме того, опрос показал, что почти 80 процентов российских автовладельцев не планируют покупать в 2025 году новую машину.

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