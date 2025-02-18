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10:53, 18 февраля 2025Экономика

В России подорожали самые популярные иномарки

«Авто.ру»: Средняя стоимость иномарок Kia и Hyundai в России выросла на 42 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

К концу 2024 — началу 2025 года стоимость самых популярных в России иномарок подскочила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Авто.ру. Оценка». Речь идет об автомобилях брендов Kia и Hyundai. Их средняя цена выросла до 1,7 миллиона рублей: это на 42 процента больше, чем в 2021 году, когда такие машины были новыми.

Эксперты обратили внимание, что Kia Rio и Hyundai Solaris 2021 года выпуска стоили 1,2 миллиона рублей. Сегодня такие же машины, но уже с пробегом и как минимум одним владельцем, стоят на полмиллиона дороже.

По информации «Автостата», по итогам августа 2024 года суммарные траты россиян на покупки подержанных автомобилей выросли до рекордной отметки в 634,2 миллиарда рублей. В годовом выражении прирост составил 7,2 процента, или 42,5 миллиарда.

По состоянию на 1 января 2025 года 70,5 процента легковых автомобилей в России или 33,5 миллиона единиц были старше десяти лет. Полный парк в стране насчитывает 47,5 миллиона единиц — то есть машин, выпущенных в 2015 году и позднее, насчитывается 14 миллионов. За год рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на шесть процентов, превысив 6 миллионов единиц.

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