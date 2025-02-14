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13:27, 14 февраля 2025Экономика

Названа доля автомобилей старше десяти лет в России

«Автостат»: 7 из 10 легковых автомобилей в России старше десяти лет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

По состоянию на 1 января 2025 года 70,5 процента легковых автомобилей в России или 33,5 миллиона единиц были старше десяти лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу аналитического агентства «Автостат» сообщает РИА Новости.

Полный парк в стране насчитывает 47,5 миллиона единиц — то есть машин, выпущенных в 2015 году и позднее, насчитывается 14 миллионов. За год рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на шесть процентов, превысив шесть миллионов единиц.

Ранее агентство сообщало, что за последние 15 лет в России резко увеличились сроки владения автомобилями. Если в 2009 году машина в среднем меняла владельца через три года, то к концу 2024-го показатель превысил семь лет.

При этом аналитики фиксируют падение интереса россиян к приобретению новых автомобилей. Опрос показал, что купить машину в 2025 году хочет каждый пятый автовладелец, но только каждый четвертый из них (то есть каждый двадцатый из числа участников опроса) рассчитывает стать его первым владельцем. Остальные намерены выбирать из техники с пробегом.

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