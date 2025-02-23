Глюкоза подняла гонорар за выступления

Глюкоза подняла свой гонорар на 500 тысяч рублей

Поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, подняла свой гонорар за выступления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Певица подняла стоимость корпоративов на 500 тысяч рублей — за выступление теперь просят три миллиона. Отмечается, что в райдере Глюкозы отмечена одна бутылка коньяка Hennessy XO. Также исполнительница требует двух личных охранников и запрещает несогласованную съемку.

В сообщении напомнили, что Глюкоза, выпустившая недавно новую композицию, продолжает бороться с последствиями своих пристрастий. Также она представила свой новый образ.

Ранее в феврале продюсер Максим Фадеев заявил, что не станет устраивать кастинг для музыкального проект Глюк'oZa. При этом он находится в поиске новой солистки.

В январе Чистякова-Ионова рассказала, что смена ее имиджа связана с желанием посмотреть на себя со стороны. Она подчеркнула, что 2024 год стал для нее непростым.