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11:41, 23 февраля 2025Культура

Глюкоза подняла гонорар за выступления

Глюкоза подняла свой гонорар на 500 тысяч рублей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, подняла свой гонорар за выступления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Певица подняла стоимость корпоративов на 500 тысяч рублей — за выступление теперь просят три миллиона. Отмечается, что в райдере Глюкозы отмечена одна бутылка коньяка Hennessy XO. Также исполнительница требует двух личных охранников и запрещает несогласованную съемку.

В сообщении напомнили, что Глюкоза, выпустившая недавно новую композицию, продолжает бороться с последствиями своих пристрастий. Также она представила свой новый образ.

Ранее в феврале продюсер Максим Фадеев заявил, что не станет устраивать кастинг для музыкального проект Глюк'oZa. При этом он находится в поиске новой солистки.

В январе Чистякова-Ионова рассказала, что смена ее имиджа связана с желанием посмотреть на себя со стороны. Она подчеркнула, что 2024 год стал для нее непростым.

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