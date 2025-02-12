Фадеев раскрыл подробности проекта Глюк'оZа без Глюкозы

Продюсер Максим Фадеев рассказал о поиске солистки в проект Глюк’oZa

Российский продюсер Максим Фадеев заявил, что не станет устраивать кастинг для музыкального проект Глюк'oZa. Его слова и подробности приводит aif.ru.

Как отметил продюсер, на данный момент он находится в поиске солистки. «Присылайте анкеты. Контакты везде есть», — сказал он.

Ранее Фадеев объявил о перезапуске музыкального проекта Глюк'oZa без певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, после ее участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Артистка, в свою очередь, отказалась отдать продюсеру свой сценический псевдоним.