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15:10, 12 февраля 2025Культура

Фадеев раскрыл подробности проекта Глюк'оZа без Глюкозы

Продюсер Максим Фадеев рассказал о поиске солистки в проект Глюк’oZa
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российский продюсер Максим Фадеев заявил, что не станет устраивать кастинг для музыкального проект Глюк'oZa. Его слова и подробности приводит aif.ru.

Как отметил продюсер, на данный момент он находится в поиске солистки. «Присылайте анкеты. Контакты везде есть», — сказал он.

Ранее Фадеев объявил о перезапуске музыкального проекта Глюк'oZa без певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, после ее участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Артистка, в свою очередь, отказалась отдать продюсеру свой сценический псевдоним.

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