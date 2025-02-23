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16:36, 23 февраля 2025Россия

Кадыров назвал бесчеловечной депортацию чеченцев и ингушей

Кадыров назвал бесчеловечным приказ Сталина по депортации чеченцев в 1944 году
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей, которая началась 23 февраля 1944 года. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Кадыров назвал приказ Иосифа Сталина по насильственному выселению людей в Сибирь и Среднюю Азию бесчеловечным. Он отметил, что в результате тысячи человек не выжили в дороге и суровых условиях спецпоселений.

По словам главы республики, обвинения, послужившие причиной массовой депортации, «не выдерживают никакой критики». Он подчеркнул, что тысячи чеченцев сражались в Великой Отечественной войне, в том числе на полях Сталинградской битвы.

«Мы всегда будем помнить жертв этой страшной трагедии. Сегодня я выражаю искренние соболезнования всем родным и близким жертв репрессий», — добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону спецоперации. По его словам, в ряды «Ахмата» вступают россияне, прибывшие из других регионов.

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