Маск призвал чиновников США отчитаться о работе или уйти в отставку

FT: Маск призвал чиновников США сделать выбор между отчетом о работе и отставкой

Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск призвал чиновников США сделать выбор между отчетом о работе и уходом в отставку. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, 22 февраля Маск уведомил американских госслужащих, что в ближайшее время они получат письмо с соответствующим предложением. В письме также будет указана просьба не отправлять конфиденциальную информацию.

Согласно публикации, чиновники должны будут в пяти пунктах отчитаться о проделанной ими работе. Ответное письмо с отчетом должно быть направлено ими до полуночи 24 февраля. В материале отмечается, что Маск принял соответствующее решение после того, как президент США Дональд Трамп обратил внимание на его «отличную работу» и выразил надежду увидеть более агрессивные действия в этом направлении.

Ранее Маск заявил, что в США живет много «вампиров», которые получают социальные пособия.