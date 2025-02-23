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11:34, 23 февраля 2025Бывший СССР

Эстония решила передать Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов

Михал: Эстония передаст Украине артиллерийские боеприпасы и продуктовые наборы
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Эстония передаст Украине артиллерийские боеприпасы и продуктовые наборы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на своей странице в социальной сети X.

«Эстония отправляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов», — написал политик.

По словам Михала, Таллин при первой возможности также предоставит Киеву собственную продукцию оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро (свыше 9,3 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна высказал мнение, что Евросоюз имеет финансовые ресурсы для поддержки Украины без США. Он также отметил, что отношения между Евросоюзом и Соединенными Штатами изменились.

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