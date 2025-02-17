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11:21, 17 февраля 2025Бывший СССР

В Эстонии рассказали о возможности ЕС поддерживать Украину без США

Глава МИД Эстонии Цахкна: ЕС может поддерживать Украину без США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Virginia Mayo / AP

Европейский Союз (ЕС) имеет финансовые ресурсы для поддержки Украины без США. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Telegram-канал «Sputnik Литва».

Он заявил что отношения между Европой и США изменились, хоть и остаются очень сильными. Цахкна сделал вывод, что в связи с этим Европе необходимо «делать гораздо больше». По его словам, у ЕС есть много финансовых ресурсов, чтобы поддержать Украину, если она решит продолжить бороться. Он добавил, что в Европе есть 200 миллиардов евро в виде замороженных российских активов.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европе необходимо принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку европейские страны должны стать ключевыми акторами в построении новой архитектуры безопасности. По его словам, если президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за свою оборону, то европейские страны должны стать ключевыми игроками в разработке новой архитектуры безопасности в регионе.

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