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09:56, 17 февраля 2025Мир

В ЕС заявили о необходимости участия Европы в переговорах по Украине

Глава Евросовета Кошта: Европа должна принять участие в переговорах по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европе необходимо принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку европейские страны должны стать ключевыми акторами в построении новой архитектуры безопасности. Такое мнение выразил Глава Европейского совета Антониу Кошта, его слова передает The Financial Times (FT).

«Если [президент США Дональд] Трамп действительно хочет, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за свою оборону, то, конечно, европейские страны должны стать ключевыми игроками в разработке новой архитектуры безопасности в регионе. И речь идет не только об Украине», — указал политик.

Ранее FT сообщила, что Европейский союз (ЕС), застигнутый врасплох информацией о подготовке США и Россией переговоров по Украине, спешно пытается отреагировать на это. Позже стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание лидеров ЕС для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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