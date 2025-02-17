В Евросоюзе началась паника из-за подготовки США и РФ переговоров по Украине

FT: ЕС пытается отреагировать на подготовку США и Россией переговоров по Украине

Европейский союз (ЕС), застигнутый врасплох информацией о подготовке США и Россией переговоров по урегулированию на Украине, спешно пытается отреагировать на это. О панике в ЕС со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).

«Это просто безумие, как быстро все происходит. (...) Все, что [Европа] должна сделать, это дать Украине как можно больше, чтобы она могла тверже сказать "нет" навязываемым ей положениям», — заявил неназванный чиновник, которому известно о ходе консультаций. По его словам, европейцы понимают, что у США есть свои проблемы с РФ, и это не касается ЕС, однако «присутствие Украины и Европы необходимо, если переговоры ведутся об Украине и Европе».

На Западе готовятся «к потенциально решающей неделе для европейской безопасности», пишет FT. По данным газеты, лидеры государств-членов ЕС обсудят 17 февраля в Париже конкретные планы, направленные на обеспечение обороноспособности Европы, независимо от того, станут ли Соединенные Штаты в будущем принимать в этом участие или нет.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание лидеров ЕС для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. На встрече будут присутствовать главы Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте.