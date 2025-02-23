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14:39, 23 февраля 2025Россия

Москвичи начали массово жаловаться на серьезный вирус

Жители Москвы начали массово жаловаться на вирус с температурой и кашлем
Александра Качан (Редактор)

Фото: РИА Новости

Жители Москвы начали массово жаловаться на серьезный вирус с высокой температурой, кашлем и насморком. Об этом стало известно Telegram-каналу MSK1.RU.

По словам одной из заразившихся, температура может подниматься почти до 40 градусов. У ее сына показатель держится на уровне 39,6 градуса, у нее — 38 градусов. У сына также наблюдается кашель, вызывающий рвоту, и насморк. Сама женщина жалуется на сильную боль в горле, покраснение гортани, насморк, отсутствие обоняния и вкуса.

«Болят глаза, лоб и голова. У мужа была температура, сейчас остался кашель свистящий», — рассказала собеседница канала. Она добавила, что результаты анализов указали на вирусную инфекцию.

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