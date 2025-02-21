Минздрав высказался о «косящем всех подряд» вирусе в России

Минздрав: Заболеваемость метапневмовирусом в России остается на низком уровне

Заболеваемость метапневмовирусом, который, как утверждалось ранее, «косит всех подряд», в России остается на низком уровне и составляет 0,3 процента в структуре ОРВИ. Об этом заявил внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, его цитирует РИА Новости.

«По данным за седьмую неделю 2025 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составляла лишь 0,3 процента, что в девять раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — сказал специалист.

По его словам, чтобы защитить себя от метапневмовируса, нужно регулярно проветривать помещения, мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком. Кроме того, не стоит прикасаться к лицу грязными руками и, по возможности, избегать мест скопления людей.

21 февраля стало известно, что вспышку относительно нового заболевания — метапневмовирусной инфекции — зафиксировали уже в трех регионах России. По данным Telegram-канала Shot, «косящий всех подряд вирус» попал в Свердловскую область, Бурятию и Республику Алтай из Китая. Заболевшие, как сообщалось, жалуются на озноб, одышку и сильный кашель. Жители перечисленных выше регионов заявляли, что из-за большого числа заражений в поликлиниках появились очереди, и ждать приема врача приходится по несколько часов.

Впоследствии в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. Там напомнили, что вирус передается в основном воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности.