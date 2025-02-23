На Украине признали потерю села в Луганской области

ВС России взяли под контроль село Белогоровка в Луганской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Белогоровка в Луганской области. Об этом сообщил украинский боец с позывным Мучной, пишет «Страна.ua».

Отмечается, что бои за Белогоровку длились с лета 2022 года. По данным украинского аналитического ресурса Deep State, село находится в серой зоне.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике. В результате наступательных действий подразделения Южной группировки войск взяли населенный пункт Улаклы. Подразделения группировки войск «Центр» между тем взяли под контроль Новоандреевку.