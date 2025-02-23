Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:12, 23 февраля 2025Россия

На Украине признали потерю села в Луганской области

ВС России взяли под контроль село Белогоровка в Луганской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Белогоровка в Луганской области. Об этом сообщил украинский боец с позывным Мучной, пишет «Страна.ua».

Отмечается, что бои за Белогоровку длились с лета 2022 года. По данным украинского аналитического ресурса Deep State, село находится в серой зоне.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике. В результате наступательных действий подразделения Южной группировки войск взяли населенный пункт Улаклы. Подразделения группировки войск «Центр» между тем взяли под контроль Новоандреевку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Если вам очень нужно, я готов». Зеленский заявил о готовности уйти в отставку. Какие условия он выдвинул?

      Овечкин оформил хет-трик и еще на одну шайбу приблизился к Гретцки

      В Раде заявили о готовности украинцев отказаться от гражданства ради демобилизации

      Стали известны подробности о состоянии здоровья Папы Римского

      Стало известно об уничтожении колумбийских наемников в зоне СВО

      На Украине признали потерю села в Луганской области

      Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против России

      Премьер Италии перестала упоминать Зеленского после критики его Трампом

      Зеленский ответил Трампу на обвинения в диктатуре

      Овечкин оформил дубль и еще на одну шайбу приблизился к Гретцки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше