ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

МО РФ: ВС России взяли под контроль Улаклы и Новоандреевку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В результате наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск взяли населенный пункт Улаклы. Также нанесено поражение формированиям шести механизированных и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Новомарково, Белогоровка, Часов Яр, Ступочки и Константиновка.

Подразделения группировки войск «Центр» между тем взяли под контроль Новоандреевку. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка противника и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка ДНР.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что армия России взяла под контроль Новолюбовку в Луганской народной республике. До этого ВС России взяли под контроль село Новоочеретоватое в ДНР. Помимо этого, российские военнослужащие заняли Новоселку, указали в Минобороны.

22 февраля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов приехал в зону специальной военной операции. Он посетил пункт управления группировки войск «Южная».