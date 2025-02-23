Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 23 февраля 2025Россия

ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

МО РФ: ВС России взяли под контроль Улаклы и Новоандреевку в ДНР
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В результате наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск взяли населенный пункт Улаклы. Также нанесено поражение формированиям шести механизированных и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Новомарково, Белогоровка, Часов Яр, Ступочки и Константиновка.

Подразделения группировки войск «Центр» между тем взяли под контроль Новоандреевку. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка противника и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка ДНР.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что армия России взяла под контроль Новолюбовку в Луганской народной республике. До этого ВС России взяли под контроль село Новоочеретоватое в ДНР. Помимо этого, российские военнослужащие заняли Новоселку, указали в Минобороны.

22 февраля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов приехал в зону специальной военной операции. Он посетил пункт управления группировки войск «Южная».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предсказаны изменения в отношениях Германии и России после выборов

      Валуев оценил вероятность третьего боя между Бетербиевым и Биволом

      ВС России поразили места проведения сборов руководящего состава ВСУ

      ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

      В России высказались о последствиях подготовки Британией самого большого пакета санкций

      В США рассказали об отношении Трампа к Путину

      Путин наградил одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою

      Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества

      В Госдуме сравнили ЕС с разваливающимся общежитием

      На Западе заявили о неудачной позиции Зеленского после победы Трампа на выборах в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше