Армия России взяла под контроль Новолюбовку в ЛНР

МО РФ: ВС России взяли под контроль населенный пункт Новолюбовка в ЛНР

Армия России взяла под контроль Новолюбовку в Луганской народной республике (ЛНР), сообщили в Министерстве обороны РФ.

Населенный пункт удалось взять под контроль в результате успешных действий группировки войск «Запад», уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тополи, Кондрашовка, Голубовка, Новая Кругляковка, Боровая, Шийковка Харьковской области и Ямполь Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.

Ранее ВС России взяли под контроль село Новоочеретоватое в ДНР. Помимо этого, российские военнослужащие заняли Новоселку, добавили в Минобороны.

До этого сообщалось, что российские военные начали бои за населенный пункт Мирное в ДНР. Вооруженные силы РФ улучшили тактическое положение на данном участке фронта. В том числе российским подразделениям удалось продвинуться на правом берегу реки Жеребец у Ямполовки, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.