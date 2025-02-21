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08:20, 21 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные начали бои за Мирное в ДНР

Марочко: ВС России начали бои за Мирное в ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные начали бои за населенный пункт Мирное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России улучшили тактическое положение на данном участке фронта. В том числе российским подразделениям удалось продвинуться на правом берегу реки Жеребец у Ямполовки.

«Это позволило вплотную подойти к населенному пункту Мирное сразу с двух сторон (севера и востока). На данный момент начались мероприятия по освобождению данного населенного пункта», — резюмировал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также рассказал об усилении Вооруженными силами Украины (ВСУ) группировки войск у поселка Двуречная в Харьковской области. Он уточнил, что наращивание сил противника было зафиксировано в районе Колодезного.

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