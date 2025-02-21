Марочко: ВСУ усилили группировку войск у Двуречной в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили группировку войск у поселка Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.

По его словам, наращивание сил украинских войск замечено в районе Колодезного на севере от Двуречной. Эксперт подчеркнул, что в течение суток туда свозились личный состав, оружие и боеприпасы.

«На данный участок фронта прибыли не однородные подразделения противника, а собранные из разных воинских частей. Численность прибывших солдат вооруженных формирований Украины может достигать батальонно-тактической группы», — написал Марочко. Он добавил, что задачей группы должна стать стабилизация положения на данном участке фронта.

Ранее Марочко сообщал, что российские войска формируют котел, в котором может оказаться группировка ВСУ на купянском направлении. По его словам, окружить их удастся, если украинское командование в спешном порядке не предпримет действия по отводу сил.