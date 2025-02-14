В ЛНР рассказали о формировании котла для ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС России формируют котел для ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России формируют котел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Если украинское командование в спешном порядке не предпримет действия по отводу сил и средств с данного района, то в ближайшей перспективе украинские боевики будут окружены и уничтожены», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко рассказал о продвижении ВС России в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области и формировании клещей вокруг группировки ВСУ, расположенной между Двуречной и Западным. Подполковник НМ ЛНР в отставке подчеркнул, что российские войска взяли под контроль практически все стратегические высоты на данном участке фронта.

Ранее боец ВС России Константин Захаренко раскрыл тактику российских военных в боях за Дзержинск (украинское название города — Торецк). По его словам, в результате ВС России удавалось дезориентировать подразделения ВСУ.