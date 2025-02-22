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13:18, 22 февраля 2025Россия

Начальник Генштаба Герасимов приехал в зону СВО

Минобороны России: Начальник Генштаба Герасимов приехал в зону СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов приехал в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Южная" в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Он встретился с командующим группировкой войск «Юг» генерал-полковником Александром Санчиком, который доложил ему об обстановке в зоне его ответственности.

В конце января глава Минобороны России Андрей Белоусов приехал в зону проведения специальной военной операции. Отмечается, что министр прибыл с инспекцией в штаб группировки войск «Юг». Там ему представили роботизированные комплексы различного назначения.

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