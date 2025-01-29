Глава Минобороны РФ Белоусов приехал в зону СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов приехал в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что министр прибыл с инспекцией в штаб группировки войск «Юг». Там ему представили роботизированные комплексы различного назначения. Их используют для нанесения поражения противнику, а также для доставки вещей на передовую.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления Южной группировки войск, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация закончится через полтора-два месяца при условии, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны. Он также подчеркнул, что в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.