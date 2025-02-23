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16:24, 23 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о потере генерирующих мощностей

Премьер Шмыгаль: Украина потеряла 10 ГВт генерирующих мощностей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украина потеряла десять гигаватт генерирующих мощностей. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «РИА Новости».

Шмыгаль отметил, что Украине придется восполнить утрату. «Мы потеряли десять гигаватт генерирующих мощностей, должны их компенсировать», — заявил он.

В прошлом году министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что страна лишилась 50 процентов вырабатывающих электроэнергию мощностей. Российские войска регулярно наносят удары, в том числе по объектам энергетики Украины и другой инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в результате ночной ракетной атаки на Украине оказались повреждены объекты энергетической компании «Нафтогаз». Удар коснулся предприятий в нескольких областях страны.

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