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20:02, 23 февраля 2025Россия

Назначен спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству

Глава РФПИ Дмитриев назначен спецпредставителем Путина по инвестсотрудничеству
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назначен специальным представителем президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что на новом посту Дмитриев будет развивать отношения со странами Глобального Юга и Запада, в том числе с США.

При этом Дмитриев сохранит текущую должность главы РФПИ.

Ранее Дмитриев назвал ожидаемые сроки возвращения американских компаний в Россию. По его словам, это должно произойти во втором квартале 2025 года. При этом процесс будет непростым для бизнеса, поскольку многие ниши уже заняты отечественными предприятиями.

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