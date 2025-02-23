Назначен спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству

Глава РФПИ Дмитриев назначен спецпредставителем Путина по инвестсотрудничеству

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назначен специальным представителем президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что на новом посту Дмитриев будет развивать отношения со странами Глобального Юга и Запада, в том числе с США.

При этом Дмитриев сохранит текущую должность главы РФПИ.

Ранее Дмитриев назвал ожидаемые сроки возвращения американских компаний в Россию. По его словам, это должно произойти во втором квартале 2025 года. При этом процесс будет непростым для бизнеса, поскольку многие ниши уже заняты отечественными предприятиями.