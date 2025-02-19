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09:31, 19 февраля 2025Экономика

Названы ожидаемые сроки возвращения американских компаний в Россию

Глава РФПИ Дмитриев: Компании из США вернутся в РФ во втором квартале 2025 года
Вячеслав Агапов
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ждет возвращения компаний из США в Россию во втором квартале 2025 года. Ожидаемые сроки назвал глава фонда Кирилл Дмитриев, его цитирует ТАСС.

Возвращение ряда американских предприятий будет непростым, так как многие ниши уже заняты отечественными компаниями или же пришедшими на их место фирмами из дружественных стран. По словам Дмитриева, на фоне ухода из России американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов.

Сильнее всего от ухода с российского рынка пострадали IT и медиа (их потери составили 123 миллиарда), компании потребительского сектора и здравоохранения потеряли (94 миллиарда), финансовые компании (71 миллиард), промышленность (26 миллиардов) и энергетика (10 миллиардов).

Российские эксперты стали высказывать предположения о скорой нормализации отношений двух стран, одним из следствий которых и станет приход бизнеса, после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам политолога Евгения Михайлова, западные бренды хотят вернуться в Россию, но когда им дадут эту возможность. Сейчас развиваться на прежних условиях они не смогут, так как рынок заполнен российскими производителями. Эксперт усомнился в том, что найдется место для тех западных компаний, ниши которых уже заняли отечественные.

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