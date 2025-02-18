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13:19, 18 февраля 2025Экономика

В России усомнились в нормальном возвращении западных брендов

Политолог Михайлов заявил об отсутствии места в России для западных брендов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Западные бренды хотят вернуться в Россию, но когда им дадут эту возможность, развиваться на прежних условиях они не смогут, потому что рынок заполнен российскими производителями. Об этом в комментарии RT заявил политолог Евгений Михайлов.

По его мнению, если предоставить им те же возможности, что были раньше, то это нанесет ущерб национальной экономике и национальным интересам. Поэтому следует изменить нормы законодательства для защиты своего рынка.

Он усомнился в том, что найдется место для тех западных компаний, ниши которых уже заняли российские. «Наш бизнес во многом только начал подниматься. Так что к возвращению западных компаний нужно подходить очень-очень избирательно», — заключил политолог.

Ранее Союз торговых центров (СТЦ) призвал западные бренды одежды вернуться, потому что нынешний набор компаний, занимающих помещения, не обеспечивает сравнимый объем продаж. В первую очередь в организации обратились с такой просьбой к Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear.

К настоящему времени ни одна из западных компаний, после февраля 2022 года покинувших Россию, не заявила о желании вернуться на российский рынок, хотя санкционных ограничений для такого шага нет. Тем не менее после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина российские эксперты стали высказывать предположения о скорой нормализации отношений двух стран, одним из следствий которых и станет приход бизнеса.

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