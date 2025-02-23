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10:12, 23 февраля 2025Мир

Названа роль Германии в решении украинского конфликта

Экс-член правления АдГ Силин: ФРГ утратила роль в урегулировании на Украине
Юрий Леонов
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Германия самостоятельно утратила роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила доктор политических наук, бывший член федерального исполнительного совета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ирина Силин (Смирнова).

«Придется либо подыгрывать в хоре, когда все арии уже исполнены, либо гневно свистеть из зала. Или, наконец, заплатить за всех в буфете», — подчеркнула экс-член правления АдГ.

Силин назвала роль ФРГ в решении украинского конфликта после прихода к власти президента США Дональда Трампа и подчеркнула, что Берлин добровольно отказался от лидирующей роли. Политолог также указала на намерения немецких политиков увеличить поддержку Украины в рамках Европейского союза.

Ранее министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт раскрыл потраченную на помощь Украине сумму. Он добавил, что «даже для такой богатой страны», как Германия, мобилизация таких средств является серьезной проблемой.

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