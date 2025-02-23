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01:35, 23 февраля 2025Мир

Немецкий депутат рассказал о поразившем его поступке России

Депутат АдГ Брага удивился, что РФ не поддалась провокациям на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия не поддалась провокациям в конфликте на Украине. Об этом заявил депутат и координатор работы фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Торбен Брага в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что западные страны принимали участие в конфликте — они оказывали Киеву финансовую и военную помощь, тем самым способствуя продолжению боевых действий. «То, что российская сторона не воспользовалась этим поводом для эскалации конфликта, я нахожу поразительным», — признался политик.

Ранее депутат АдГ Александер Зелль заявил, что Европа тратит слишком много ресурсов на украинский конфликт. Он призвал Брюссель задуматься над урегулированием этой ситуации.

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