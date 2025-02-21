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12:41, 21 февраля 2025Мир

На Западе заявили об излишних тратах ЕС на Украину

Депутат Зелль: Евросоюз тратит слишком много ресурсов на украинский конфликт
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Европейский союз (ЕС) тратит слишком много ресурсов на украинский конфликт и Брюсселю надо задуматься над урегулированием этой ситуации. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Зелль в интервью испанскому изданию 20 Minutos.

«С самого начала войны мы говорили, что невозможно выиграть войну против такой ядерной державы, как Россия (...) Мы считаем, что ЕС уже тратит слишком много ресурсов на эту войну, мы не можем так продолжать, потому что германская экономика идет на спад, в конце концов все будет разрушено», — отметил парламентарий.

Зелль подчеркнул, что он не верит в возможность Украины одержать успех в вооруженном конфликте и ей необходимо смириться с текущими реалиями в зоне боевых действий. По его словам, ситуация может быть разрешена только грамотной дипломатией.

Ранее депутат Европарламента Мика Аалтола заявил, что президент США Дональд Трамп дал Европе три недели на «капитуляцию» Украины, чтобы она смогла согласовать соответствующие условия. По словам политика, если Евросоюз не согласует единую позицию по окончанию боевых действий, то американская сторона может начать вывод войск с континента в качестве инструмента давления.

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