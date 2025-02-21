На Западе заявили о требовании Трампа к Европе согласовать капитуляцию Украины

Депутат ЕП Аалтола: Трамп дал Европе три недели на капитуляцию Украины

Президент США Дональд Трамп дал Европе три недели на «капитуляцию» Украины, чтобы она смогла согласовать соответствующие условия. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) Мика Аалтола, передает агентство Newsweek.

«Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины (...) Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они разбираются со своими проблемами. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть», — рассказал парламентарий.

Аалтола добавил, что в случае если Европейский союз (ЕС) не согласует четкую и единую позицию, то Трамп может начать вывод войск с континента в качестве инструмента давления.

Ранее глава канцелярии президента Румынии Кристиан Диаконеску заявил, что Россия в ходе переговоров в Эр-Рияде призвала США вывести войска из Восточной Европы. Кроме того, он указал, что Соединенные Штаты сами не до конца выработали четкую позицию о том, на каких условиях они хотят добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, поэтому этот вопрос гипотетически может быть открытым.