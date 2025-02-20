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21:12, 20 февраля 2025Мир

Раскрыт итог одной из ключевых тем на переговорах в Эр-Рияде

Диаконеску: Россия в Эр-Рияде призвала США вывести войска из Восточной Европы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия в ходе переговоров в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде призвала США вывести войска из Восточной Европы. Об этом заявил глава канцелярии президента Румынии Кристиан Диаконеску в интервью телеканалу Antena 3.

«На данный момент Соединенные Штаты отказались [от идеи вывода своего контингента]», — рассказал представитель главы государства. Он указал, что американская сторона проинформировала страны Европы, в том числе Румынию по этому вопросу.

При этом Диаконеску подчеркнул, что с пониманием относится к подобным требованиям, так как инфраструктура НАТО находится близко к границам с Россией.

Кроме того, он указал, что Соединенные Штаты сами не до конца выработали четкую позицию о том, на каких условиях они хотят добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он отметил, что вопрос отмены антироссийских санкций остается открытым и судьба американских баз также может стать предметом обсуждения.

18 февраля глава МИД Сергей Лавров заявил, что делегация России объяснила американским представителям на переговорах в Эр-Рияде, что членство Украины в Североатлантическом альянсе является неприемлемым для Москвы. В свою очередь 20 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что вопрос членства Киева в военном блоке исключен из повестки мирного урегулирования конфликта.

Еще до начала СВО, в январе 2022 года, Россия озвучила Западу предложения по гарантиям безопасности. Они, в частности, подразумевали вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, чтобы вернуть альянс к границам 1997 года.

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