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19:12, 20 февраля 2025Мир

Генсек НАТО исключил членство Украины

Генсек НАТО Рютте: Вопрос членства Украины исключен в рамках мирной сделки
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom  

Вопрос членства Украины в НАТО исключен в рамках условий мирной сделки, однако он может рассматриваться в будущем. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения. Поэтому мы должны посмотреть, чем закончатся эти мирные переговоры. Но мы договорились о том, что Украина в будущем станет членом НАТО», — указал генсек военного блока.

Рютте также добавил, что США не будут участвовать в идее размещения западных войск на Украине. Однако он указал, что в этом могут принять участие европейские страны.

Ранее Рютте заявил, что страны Европейского союза (ЕС) должны «перестать ныть» и перейти к конкретным решениям, чтобы добиться участия в переговорах по Украине. При этом он подчеркнул, что считает правильным решение президента США Дональда Трампа начать продвижение мирной инициативы и верит в способность скоро окончить вооруженный конфликт на Украине.

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