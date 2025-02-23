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08:12, 23 февраля 2025Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира

Подпольщик Лебедев: Военные ВС РФ ударили по складам ВСУ в пригороде Житомира
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские военные нанесли удар по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Житомира. Об этом рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Удар по селу Черняхов произошел 23 февраля в 07.20 по московскому времени и сопровождался сильной вторичной детонацией. «Перед взрывом была слышна и видна робота ПВО со стороны комбината хлебопродуктов», — отметил подпольщик.

По информации собеседника агентства, взрыв был со стороны складов логистической компании «Новой Почты» около ЖД станции «Горбаши». Он напомнил, что ранее сообщалось о том, что данные помещения используются украинскими бойцами для военных целей.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по зданию почты с бойцами ВСУ в Харьковской области. Он уточнил, что прилет зафиксировали в населенном пункте Коротич.

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