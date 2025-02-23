Пилот рассказал об особенностях поломки аварийно севшего в Пулково самолета

Пилот Романов назвал слаженной работу экипажа аварийно севшего в Пулково лайнера

Работа экипажа летевшего из Москвы на Кубу самолета авиакомпании Nordwind, который аварийно сел в Санкт-Петербурге, была слаженной, заявил экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Об особенностях вероятной поломки лайнера эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Потеря одного двигателя на современных двухдвигательных самолетах критична, но не очень. Потому что самолет летит на одном двигателе, даже может набирать высоту. Работа экипажа, конечно, слажена. Они летели пять часов. То есть они были уверены в безопасности», — отметил Романов.

Конечно, для пассажиров и для экипажа ситуация довольно стрессовая. Но пилоты обучены, тренированы и были уверены, что все закончится хорошо Александр Романов экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов

По словам специалиста по безопасности полетов, отказ двигателя самолета — это не частая поломка.

«Какие-то критические параметры на двигателях довольно часто встречаются, но отказы — это редкое явление. Потому что двигатели довольно надежные», — заключил он.

Ранее летевший из Москвы на Кубу самолет авиакомпании Nordwind аварийно сел в Санкт-Петербурге. Сменить курс Boeing 777 был вынужден из-за поломки, о которой экипаж сообщил во время полета над Норвежским морем. По словам пассажиров, самолет около пяти часов летел на одном двигателе.

