Премьер Грузии высказался о попытках открыть второй фронт против России

Премьер Кобахидзе: Грузия не допустила открытие второго фронта против России

Правительство Грузии не допустило попытки оппонентов открыть второй фронт против России за ее счет. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии», — отметил премьер страны.

Кобахидзе добавил, что ради втягивания Грузии в конфликт использовались «прямые требования, призывы, прямая координация с радикальной оппозицией». По его словам, предотвращение этого сценария является заслугой грузинского правительства.

Ранее премьер страны заявил, что администрация президента США Дональда Трампа сможет найти время на перезагрузку американо-грузинских отношений.