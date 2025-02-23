В Грузии понадеялись на перезагрузку отношений с США

Премьер Грузии Кобахидзе: Трамп перезагрузит американо-грузинские отношения

Администрация президента США Дональда Трампа сможет найти время на перезагрузку американо-грузинских отношений. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«На определенном этапе (...) администрация Трампа всерьез заинтересуется грузино-американскими отношениями, и это должно стать залогом того, чтобы отношения между Грузией и США перезагрузились», — понадеялся он.

При этом, по словам премьер-министра, на данный момент Соединенные Штаты заняты многими другими проблемами — в частности, завершением конфликта на Украине, что отвлекает от разрешения противоречий с Тбилиси. Кроме того, будущее отношений США и Грузии зависит от того, насколько Дональд Трамп сумеет «победить глубинное государство», добавил Ираклий Кобахидзе.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал о призывах к властям Грузии открыть второй фронт против России. По его словам, европейские союзники страны пытались заставить их принять подобное решение «силой и заламыванием рук».