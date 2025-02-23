Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 23 февраля 2025Бывший СССР

В Грузии понадеялись на перезагрузку отношений с США

Премьер Грузии Кобахидзе: Трамп перезагрузит американо-грузинские отношения
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Antony Matthews Films / Shutterstock / Fotodom  

Администрация президента США Дональда Трампа сможет найти время на перезагрузку американо-грузинских отношений. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«На определенном этапе (...) администрация Трампа всерьез заинтересуется грузино-американскими отношениями, и это должно стать залогом того, чтобы отношения между Грузией и США перезагрузились», — понадеялся он.

При этом, по словам премьер-министра, на данный момент Соединенные Штаты заняты многими другими проблемами — в частности, завершением конфликта на Украине, что отвлекает от разрешения противоречий с Тбилиси. Кроме того, будущее отношений США и Грузии зависит от того, насколько Дональд Трамп сумеет «победить глубинное государство», добавил Ираклий Кобахидзе.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал о призывах к властям Грузии открыть второй фронт против России. По его словам, европейские союзники страны пытались заставить их принять подобное решение «силой и заламыванием рук».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России высказались о последствиях подготовки Британией самого большого пакета санкций

      Песков назвал Путина уникальным президентом

      Кремль назвал общение Путина и Трампа диалогом двух выдающихся президентов

      В российском городе арестовали издевавшихся над несовершеннолетней девушкой мужчин

      В Кремле рассказали об отсутствии альтернатив для ООН

      В МИД опровергли данные о дате новых переговоров с США

      В Кремле оценили перспективу мирных переговоров по Украине

      Женщину из Белоруссии задержали в российском городе за оскорбления Лукашенко

      Комментатору разбили лицо шайбой во время матча НХЛ

      Премьер Грузии высказался о попытках открыть второй фронт против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше