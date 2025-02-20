В Тбилиси рассказали о призывах к властям Грузии открыть второй фронт против России

Каладзе: Запад требовал от властей Грузии открыть второй фронт против России

Представители определенных стран Запада грубо требовали от властей Грузии открыть второй фронт против России. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«На определенном этапе времени нам сложно было говорить о том, что, например, в кабинете премьер-министра в присутствии председателя партии они (представители западных стран — прим. «Ленты.ру») разговаривали грубо и прямо силой, заламыванием рук призывали к открытию в стране "второго фронта"», — рассказал он.

Политик добавил, что от Грузии требовали организовать чартерные рейсы, которые будут организованно перевозить добровольцев на Украину. Кроме того, Тбилиси должен был ввести санкции против России. По словам Каладзе, такие меры могли бы навредить только Грузии и ее народу.

Ранее о призывах открыть второй фронт к властям Грузии заявлял премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, республика выбрала сдержанную позицию и подход этот оказался правильным и оправдан.