Премьер Грузии Кобахидзе: Украина принесена в жертву из-за глобальных интересов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Украине была принесена в жертву из-за «глобальных, отвратительных и порочных интересов». Его слова передает издание Haqqin.

«Три года назад к нам пришли именно с такими текстами, мол, Украина выигрывает войну и нельзя упускать шанс. Вот что они нам сказали за закрытыми дверями, когда позвали на второй фронт», — добавил премьер.

По его словам, Грузия выбрала сдержанную позицию, и подход этот оказался правильным и оправданным.

Ранее президент республики Михаил Кавелашвили заявил, что представители разных стран, включая Украину, оказывали давление на Грузию, начиная с 2022 года, требуя предоставления помощи Киеву. Он добавил, что Грузия отвергла эти требования, поскольку участие в конфликте с ядерной державой нанесло бы ущерб республике.