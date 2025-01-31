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16:47, 31 января 2025Бывший СССР

Президент Грузии обвинил Украину в давлении на республику

Президент Грузии Кавелашвили: Киев оказывал давление на Тбилиси с 2022 года
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Georgian Parliament / Globallookpress.com

Представители разных стран, включая Украину, оказывали давление на Грузию, начиная с 2022 года, требуя предоставления помощи Киеву. Об этом заявил президент республики Михаил Кавелашвили, передает РИА Новости.

«Высокопоставленные украинские чиновники требовали от нас отправлять добровольцев. Мы также должны были участвовать в экономических санкциях против России и даже поставлять оружие», — рассказал Кавелашвили.

Он добавил, что Грузия отвергла эти требования, поскольку участие в конфликте с ядерной державой нанесло бы ущерб республике, в результате чего на Тбилиси было оказано давление, как с предоставлением статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил партию глобальной войны и другие силы в начале конфликтов на Украине и в Южной Осетии. По его словам, Тбилиси очень долго говорит, что украинский конфликт можно было избежать.

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