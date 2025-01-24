Премьер Грузии Кобахидзе обвинил партию глобальной войны в конфликте на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил партию глобальной войны и другие силы в начале конфликтов на Украине и в Южной Осетии. Его слова приводит ТАСС.

«Определенные силы, так называемое deep state (глубинное государство — прим. «Ленты.ру»), партия глобальной войны, сделали все для того, чтобы война на Украине произошла», — сказал грузинский премьер.

Как он отметил, Тбилиси очень долго говорит, что украинский конфликт можно было избежать. Однако этого не удалось сделать, и кризис принес разрушительные результаты для Украины, дружественной Грузии, добавил Кобахидзе.

