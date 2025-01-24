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13:18, 24 января 2025Бывший СССР

Премьер Грузии обвинил партию глобальной войны в конфликте на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил партию глобальной войны в конфликте на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил партию глобальной войны и другие силы в начале конфликтов на Украине и в Южной Осетии. Его слова приводит ТАСС.

«Определенные силы, так называемое deep state (глубинное государство — прим. «Ленты.ру»), партия глобальной войны, сделали все для того, чтобы война на Украине произошла», — сказал грузинский премьер.

Как он отметил, Тбилиси очень долго говорит, что украинский конфликт можно было избежать. Однако этого не удалось сделать, и кризис принес разрушительные результаты для Украины, дружественной Грузии, добавил Кобахидзе.

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