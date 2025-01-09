Правящая партия Грузии заявила, что ЕП может потребовать начать войну с Россией

Правящая в Грузии партия заявила, что Европарламент (ЕП) может потребовать от республики спровоцировать войну с Россией. Об этом сообщил телеканал 1tv со ссылкой на заявление политсовета партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

В частности, парламентарии указали на рекомендацию ЕП ввести санкции в отношении России. Однако подобные меры привели бы к экономическому кризису в стране, отметили в партии. «С учетом этой тенденции шестая резолюция Европарламента, вероятно, открыто потребует от нас начала войны с Россией», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил, что товарооборот Москвы и Тбилиси за год составляет около 1 миллиарда долларов, а торговые отношения России с европейскими странами достигают такого показателя за несколько дней. Он подчеркнул, что если Тбилиси присоединится к санкциям против России, это разрушит экономику страны, нанесет урон ее национальным интересам и интересам ее народа.