Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:45, 23 февраля 2025Мир

Президент Бразилии обвинил Трампа в стремлении стать «императором мира»

Президент Бразилии Лула да Силва заявил о желании Трампа стать императором мира
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Adriano Machado / File Photo / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за попытки вмешиваться в дела разных стран. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).

«Судя по тому, как Трамп себя ведет, он пытается стать императором мира», — высказался Лула да Силва.

Помимо этого, бразильский президент заявил, что Трампу необходимо «осознать, что суверенитет каждой страны необходимо уважать».

Ранее Лула да Силва заявил, что инициативы Дональда Трампа по взятию под контроль сектора Газа и переселению палестинцев в другие ближневосточные государства непостижимы, а также призвал американского лидера прекратить говорить «все, что приходит в голову».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине. В налете задействованы сотни «Гераней» и баллистические ракеты

      Россиянам рассказали о сроках наступления весны

      Оперуполномоченного по особо важным делам МВД обвинили в посредничестве во взятке

      Россиянам назвали основание для перехода наследства государству

      В России назвали условие прекращения огня на Украине

      Президент Бразилии обвинил Трампа в стремлении стать «императором мира»

      В США объяснили решение Трампа вступить в переговоры с Россией

      Жительница города в ЛНР рассказала о расстреле ВСУ домашнего скота

      В Британии заявили о подготовке самого большого пакета санкций против РФ с начала СВО

      Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше