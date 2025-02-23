Президент Бразилии обвинил Трампа в стремлении стать «императором мира»

Президент Бразилии Лула да Силва заявил о желании Трампа стать императором мира

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за попытки вмешиваться в дела разных стран. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).

«Судя по тому, как Трамп себя ведет, он пытается стать императором мира», — высказался Лула да Силва.

Помимо этого, бразильский президент заявил, что Трампу необходимо «осознать, что суверенитет каждой страны необходимо уважать».

Ранее Лула да Силва заявил, что инициативы Дональда Трампа по взятию под контроль сектора Газа и переселению палестинцев в другие ближневосточные государства непостижимы, а также призвал американского лидера прекратить говорить «все, что приходит в голову».

