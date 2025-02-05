Президент Бразилии призвал Трампа перестать говорить «все, что приходит в голову»

Президент Бразилии Лула: Инициативы Трампа по Газе непостижимы

Инициативы президента США Дональда Трампа по взятию под контроль сектора Газа и переселению палестинцев в другие ближневосточные государства непостижимы. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью радиостанциям Itatiaia, Band News BH и Mundo Melhor, запись разговора с которыми опубликована в социальной сети X.

«Его риторика практически непостижима для любого человека (...) Каждый управляет своей страной, а другие страны давайте оставим в покое», — сказал он.

Глава Бразилии также призвал американского лидера прекратить говорить «все, что приходит в голову».

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль отверг предложение Трампа по Газе. По его словам, арабские страны против переселения жителей анклава.