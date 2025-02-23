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03:37, 23 февраля 2025Мир

Президент Польши раскрыл подход Трампа к Украине

Дуда: Трамп ведет себя с Украиной больше как бизнесмен, чем политик
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп подходит к отношениям с Украиной больше как бизнесмен, а не политик. Отношение американского лидера к Киеву раскрыл президент Польши Анджей Дуда в беседе с телеканалом TVN24.

«США — это посредник, во главе которого стоит не сколько политик, столько бизнесмен, который исходит из того, что США в последние годы понесли огромные расходы на военную поддержку Украины», — объяснил он.

Как указал Дуда, Штаты потратили на Украину сотни миллиардов долларов, и по этой причине Вашингтон хотел быть получить «какую-нибудь прибыль». Польский президент назвал экономическое присутствие США «очень умным планом», так как это «своего рода гарантия безопасности для Украины».

Ранее Дуда сообщил, что США не планируют сокращать присутствие американских военных в Польше и в Европе в целом. По его словам, Вашингтон заверил Варшаву в отсутствии подобных намерений.

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