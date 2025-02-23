Раненый российский боец 10 часов полз по полю под обстрелами ВСУ ради дочери

Раненый боец Ланской 10 часов переползал поле под обстрелами дронов в зоне СВО

Бармен из Новосибирска Данила Ланской бросил работу и отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО), однако при выполнении боевой задачи его ранило. Боец рассказал «КП-Новосибирск», что ему пришлось ползти по полю под обстрелами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а выжить ему помогли мысли о дочери.

«Мы заняли лесополосу, когда нас заметили. Сперва были дроны-камикадзе, затем по нам ударил миномет, я стоял за деревом, выставив левую ногу, чтобы сразу бежать от дрона. Осколочно-зажигательный снаряд упал рядом, и мне перебило ногу», — вспоминает он. Ланской принял обезболивающее, наложил жгуты и начал ползти по полю. Он рассказал, что за десять часов преодолел 500 метров. Его подобрали российские штурмовики, которые выдвинулись на помощь группе.

Бойца эвакуировали в военный госпиталь, однако спасти ногу не удалось. В настоящее время Ланской проходит реабилитацию и планирует стать военным инструктором.

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