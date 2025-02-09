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00:37, 9 февраля 2025Россия

Медсестра закрыла собой тяжело раненого бойца в зоне СВО

Минобороны: Медсестра Болилая закрыла собой тяжело раненого бойца под огнем ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Медсестра Людмила Болилая в зоне проведения специальной военной операции (СВО) закрыла собой тяжело раненого российского бойца под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Ефрейтор Людмила Болилая, находясь на пункте управления, проявила хладнокровие, выбежала на поверхность, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке, и под огнем противника начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, готовя их к дальнейшей эвакуации», — рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что ВСУ обстреливали не только позиции Российской армии, но и эвакуационную группу. В какой-то момент Болилая закрыла бойца собой, приняв на себя осколки и другие поражающие элементы.

Позднее Болилую с ранениями доставили в полевой госпиталь. Командование представило медсестру к награде.

Ранее военнослужащий рассказал, что икона спасла ему жизнь. Пробив все страницы, пуля не дошла до небольшой иконы, вложенной под заднюю обложку военного билета.

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