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05:12, 23 февраля 2025Экономика

Россиянам рассказали о сроках наступления весны

Вильфанд: До 20 марта россиянам не следует прощаться с зимой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россиянам не следует прощаться с зимой, поскольку температуры до минус 10-13 градусов в марте являются нормой для европейской части России. О сроках наступления весны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости.

«Март – это "зимний" месяц, поэтому понижение температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, температуры будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что снег в европейской части страны сойдет раньше времени.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москве и некоторых других регионах погода в конце февраля и начале марта будет теплее климатической нормы. Снегопадов в последний месяц зимы жителям столицы ждать не стоит, добавил синоптик.

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