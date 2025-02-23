Россиянам рассказали о сроках наступления весны

Вильфанд: До 20 марта россиянам не следует прощаться с зимой

Россиянам не следует прощаться с зимой, поскольку температуры до минус 10-13 градусов в марте являются нормой для европейской части России. О сроках наступления весны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости.

«Март – это "зимний" месяц, поэтому понижение температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, температуры будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что снег в европейской части страны сойдет раньше времени.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москве и некоторых других регионах погода в конце февраля и начале марта будет теплее климатической нормы. Снегопадов в последний месяц зимы жителям столицы ждать не стоит, добавил синоптик.